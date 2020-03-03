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Доллар дешевеет 3 марта на ожиданиях снижения ставки ФРС
08:52 03.03.2020 |
Доллар слабеет к евро и иене на ожиданиях снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на ближайшем заседании из-за коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.21 EET курс доллара к иене снижается до 107,75 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,3 иены. Курс евро к доллару растет до 1,1149 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1132 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,05%, до 97,41 пункта.
В пятницу глава ФРС США Джером Пауэлл объявил, что регулятор готов принять меры по поддержке экономики на фоне рисков, связанных с коронавирусом. Участники рынка увидели в его словах намек на снижение базовой ставки. По данным CME Group, аналитики единогласно ожидают ее снижения на ближайшем заседании ФРС, которое состоится 17-18 марта.
Кроме того, участники рынка обратили внимание на сообщения о том, что финансовые лидеры G7 и управляющие центральных банков во вторник проведут телефонную конференцию, чтобы обсудить меры по борьбе со вспышкой коронавируса и ее экономическими последствиями. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард также заявила, что регулятор внимательно следит за событиями и в случае необходимости примет "целенаправленные меры".
Однако быстрое распространение коронавируса в мире по-прежнему влияет на настроения инвесторов, которые отдают предпочтение более надежным валютам, таким как иена. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 8,7 тысячи, скончались более 120 человек.
"Гарантии более легкой ликвидности и фискальной поддержки могут помочь стабилизировать настроения в очень краткосрочной перспективе, но риск более высокого уровня заражения COVID-19 необходимо тщательно отслеживать", - отмечает агентству Рейтер экономист Citi EM Аsia Джоанна Чуа (Johanna Chua).
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