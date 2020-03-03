Стоимость золота растет 3 марта в ожидании снижения ставок мировых ЦБ

Стоимость золота растет во вторник на фоне надежд, что мировые центробанки примут меры по снижению экономических последствий коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.34 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,24% - до 1598,45 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,81% - до 16,875 доллара за унцию.

Участники рынка с растущим оптимизмом следят за мерами центробанков разных стран по стабилизации мировой экономики, пострадавшей от коронавируса.

На прошлой неделе глава ФРС США Джером Пауэлл объявил, что регулятор готов принять меры по поддержке экономики на фоне рисков, связанных с коронавирусом. Во вторник Центральный банк Австралии снизил базовую ставку на четверть процентного пункта - до рекордно низкого уровня 0,5%. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор внимательно следит за событиями и в случае необходимости примет "целенаправленные меры".

"Ожидания, что крупные центральные банки по всему миру будут снижать ставки... поддерживают золото", - прокомментировал агентству Рейтер аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley). Фактором поддержки остаются и сохраняющиеся опасения дальнейшего распространения вируса, добавил он.