Финансовые новости
- |
- 03.03.20
- |
- 08:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Стоимость золота растет 3 марта в ожидании снижения ставок мировых ЦБ
08:13 03.03.2020 |
Стоимость золота растет во вторник на фоне надежд, что мировые центробанки примут меры по снижению экономических последствий коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.34 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,24% - до 1598,45 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,81% - до 16,875 доллара за унцию.
Участники рынка с растущим оптимизмом следят за мерами центробанков разных стран по стабилизации мировой экономики, пострадавшей от коронавируса.
На прошлой неделе глава ФРС США Джером Пауэлл объявил, что регулятор готов принять меры по поддержке экономики на фоне рисков, связанных с коронавирусом. Во вторник Центральный банк Австралии снизил базовую ставку на четверть процентного пункта - до рекордно низкого уровня 0,5%. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор внимательно следит за событиями и в случае необходимости примет "целенаправленные меры".
"Ожидания, что крупные центральные банки по всему миру будут снижать ставки... поддерживают золото", - прокомментировал агентству Рейтер аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley). Фактором поддержки остаются и сохраняющиеся опасения дальнейшего распространения вируса, добавил он.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Принуждение к разведению. Как оккупанты заставляют Зеленского отвести войска от Счастья и Широкино
ТОП-НОВОСТИ
|Замена Рябошапки: Отдаст ли Зеленский Генпрокуратуру Баканову
|Антимонопольный комитет открыл дело против Нафтогаза
|Тихая премьериада: Кто и как делит «шкуру» еще не уволенного Гончарука
|Уроки Тимошенко. Почему Зе-команде срочно понадобился новый премьер
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Стоимость золота растет 3 марта в ожидании снижения ставок мировых ЦБ
|НБУ утилизировал почти 24% банкнот от общего количества в обращении в 2019
|Биржи АТР в основном растут 3 марта в ожидании поддержки центробанков
|Индексы США 2 марта показали резкий рост после обвала на прошлой неделе из-за коронавируса
|Morgan Stanley прогнозирует курс 25 грн/$ к концу 2020г
|Депозитные ставки для физлиц 02.03.20
Это интересно
|5G-смартфон почти за $300 — уже реальность. Представлен Vivo Z6
|Конгресс США одобрил выделение $1 млрд сельским операторам на замену оборудования Huawei и ZTE
|Citroen выведет на рынок очень дешевый электрокар
|Украинскому чиновнику грозит до 6 лет тюрьмы за майнинг на рабочем месте
|Volkswagen показал три спортверсии нового Golf
|2,8 секунды до «сотни» и 680 сил: у DS появился электрокар с соломой в салоне
|IKEA начнет продавать фрикадельки из растительного мяса