Финансовые новости
- |
- 03.03.20
- |
- 08:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ утилизировал почти 24% банкнот от общего количества в обращении в 2019
07:59 03.03.2020 |
В то время как НБУ продолжает скупать валюту на межбанке, в 2019 году Национальный банк утилизировал 702,4 млн штук банкнот на 68,1 млрд гривен.
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.
Всего в связи с физическим износом банкнот гривны Национальный банк ежегодно изымает около 700 млн штук банкнот всех номиналов, что составляет около четверти от общего количества банкнот в обращении.
Так за последние три года статистика свидетельствует о следующем.
В 2019 году - утилизировано 702,4 млн штук банкнот (почти 24,0% от общего количества банкнот в обращении) на общую сумму 68,1 млрд гривен (в пределах 16% от общей суммы наличных в обращении).
В 2018 году - утилизировано 663,0 млн штук (22,5% от общего количества банкнот в обращении) на общую сумму 47,4 млрд гривен (в пределах 12% от общей суммы наличных в обращении).
В 2017 году - утилизировано 795,7 млн штук (26,7% от общего количества банкнот в обращении) на общую сумму 50,6 млрд гривен (в пределах 14% от общей суммы наличных в обращении).
В частности, в 2019 году Национальный банк утилизировал не пригодных к обращению банкнот в разрезе номиналов:
1 гривна - 45,7 млн штук на сумму 45,7 млн гривен,
2 гривны - 27,8 млн штук на сумму 55,6 млн гривен,
5 гривен - 56,3 млн штук на сумму 281,4 млн гривен,
10 гривен - 72,0 млн штук на сумму 719,7 млн гривен,
20 гривен - 59,3 млн штук на сумму 1 187,3 млн гривен,
50 гривен - 106,6 млн штук на сумму 5 328,3 млн гривен,
100 гривен - 143,2 млн штук на сумму 14 316,6 млн гривен,
200 гривен - 165,5 млн штук на сумму 33 097,6 млн гривен,
500 гривен - 26,0 млн штук на сумму 13 019,5 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, изъятые из обращения Национальным банком изношенные и значительно изношенные банкноты подлежат уничтожению (утилизации).
Утилизация банкнот происходит полностью в автоматическом режиме в региональных подразделениях Национального банка и Центральном хранилище (Киев).
Банкноты режутся на мелкие части, измельченная масса собирается в мешки или подается в специальный пресс, который делает из измельченной массы брикеты.
Восстановить порезанную банкноту невозможно.
То есть процесс уничтожения представляет собой мелкофракционное измельчение банкнот, после чего измельченная масса утилизируется на полигонах твердых промышленных отходов специализированными компаниями, с которыми у Национального банка заключены соответствующие договоры.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Принуждение к разведению. Как оккупанты заставляют Зеленского отвести войска от Счастья и Широкино
ТОП-НОВОСТИ
|Замена Рябошапки: Отдаст ли Зеленский Генпрокуратуру Баканову
|Антимонопольный комитет открыл дело против Нафтогаза
|Тихая премьериада: Кто и как делит «шкуру» еще не уволенного Гончарука
|Уроки Тимошенко. Почему Зе-команде срочно понадобился новый премьер
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Стоимость золота растет 3 марта в ожидании снижения ставок мировых ЦБ
|НБУ утилизировал почти 24% банкнот от общего количества в обращении в 2019
|Биржи АТР в основном растут 3 марта в ожидании поддержки центробанков
|Индексы США 2 марта показали резкий рост после обвала на прошлой неделе из-за коронавируса
|Morgan Stanley прогнозирует курс 25 грн/$ к концу 2020г
|Депозитные ставки для физлиц 02.03.20
Это интересно
|5G-смартфон почти за $300 — уже реальность. Представлен Vivo Z6
|Конгресс США одобрил выделение $1 млрд сельским операторам на замену оборудования Huawei и ZTE
|Citroen выведет на рынок очень дешевый электрокар
|Украинскому чиновнику грозит до 6 лет тюрьмы за майнинг на рабочем месте
|Volkswagen показал три спортверсии нового Golf
|2,8 секунды до «сотни» и 680 сил: у DS появился электрокар с соломой в салоне
|IKEA начнет продавать фрикадельки из растительного мяса