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В правительстве ждут от НБУ резкого снижения учетной ставки
В Кабинете министров считают, что Национальный банк в марте может существенно снизить учетную ставку. Об этом на брифинге сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.
Как отметил Гончарук, по понедельникам в 10 часов проиходит традиционная встреча экономического блока правительства и руководства НБУ. По его словам, на сегодняшней встрече обсуждалось, какое решение НБУ примет в марте относительно учетной ставки.
Гончарук напомнил, что 12 марта состоится очередное заседание правления НБУ по монетарной политике (11 марта - заседание комитета по монетарной политике, - ред.).
"Мы убеждены, что НБУ может продолжать сильно снижать ставку рефинансирования, что должно привести к тому, что очень скоро на рынке появятся дешевые кредиты", - сказал он.
Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 13,5% до 11,0% годовых с 31 января 2020 года.
На заседании в январе НБУ изменил прогноз относительно учетной ставки. Согласно прогнозу, НБУ сможет снизить ставку до 7% на конец 2020 года.
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