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Binance объявила о первой прямой интеграции с банком
15:12 02.03.2020 |
Криптовалютная биржа Binance сообщила о «первой интеграции прямого банковского канала». Партнером платформы стал турецкий банк Akbank.
Теперь пользователи смогут осуществлять ввод и вывод активов в турецкой лире.
В Binance отметили, что продолжат искать партнеров «для предоставления доступа к криптовалютам по всему миру через создание новых способов быстро и надежно приобрести криптоактивы».
Согласно опросу, каждый пятый житель Турции пользовался либо владеет криптовалютой.
Напомним, недавно Binance добавила поддержку гонконгского доллара и расширила список фиатных валют для покупки биткоина с помощью карт.
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