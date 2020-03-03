Евро 2 марта дорожает на макроэкономических данных

Курс евро растет к доллару в понедельник днем после публикации макростатистики из еврозоны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.30 EET курс евро к доллару растет до 1,1088 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1025 доллара за евро. Курс доллара к иене снижается до 107,75 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,07 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,41%, до 97,73 пункта.

Оптимизма валютным инвесторам добавили макроэкономические данные из еврозоны. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны в феврале вырос до максимума за год в 49,2 пункта против 47,9 пункта в январе.

Основное внимание трейдеров по-прежнему сосредоточено на ситуации с коронавирусом в мире. После заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США о готовности принять меры по поддержке экономики, инвесторы с надеждой ожидают соответствующих мер от центробанков других стран.

"Это заявление, вероятно, будет рассматриваться как "призыв к действию" для других центральных банков по всему миру", - сказал агентству Рейтер главный экономист Westpac Билл Эванс (Bill Evans).