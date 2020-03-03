Справочный курс гривны 2 марта понижен на 19 коп до уровня 24,7721 грн/$1

|Показатель
|28.02.20
|28.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.5803
|24.7721
|0.78
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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Информация об агентстве
12:28 02.03.2020 |
Национальный банк 2 марта понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 19 коп. до 24,7721 UAH/USD.
|Показатель
|28.02.20
|28.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.5803
|24.7721
|0.78
Данные: НБУ
|
|
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