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"Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей"
Царь Соломон — Притчи, 14, 20
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 02.03.2020
11:43 02.03.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 2 марта 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|24,6275
|Правекс
|24,6000
|Креди Агриколь
|24,5600
|Окси банк
|24,6900
|Банк инвестиций и сбережений
|24,5500
|Земельный капитал
|24,6950
|Приватбанк
|24,5000
|OTP Bank
|24,7000
|Банк Сич
|24,5000
|Банк Сич
|24,7000
|OTP Bank
|24,5000
|Банк инвестиций и сбережений
|24,7000
|ТАСкомбанк
|24,4500
|Глобус
|24,7000
|Правекс
|24,4500
|Мисто Банк
|24,7000
|Райффайзен Банк Аваль
|24,4498
|Ощадбанк
|24,7000
|Укргазбанк
|24,4000
|Райффайзен Банк Аваль
|24,7300
|Глобус
|24,4000
|Приватбанк
|24,8139
|Окси банк
|24,3500
|Креди Агриколь
|24,8400
|Мисто Банк
|24,3000
|ТАСкомбанк
|24,8500
|Проминвестбанк
|24,2000
|Укргазбанк
|24,9000
|Ощадбанк
|24,2000
|Проминвестбанк
|25,2000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Креди Агриколь
|27,1500
|Ощадбанк
|27,1000
|Земельный капитал
|26,9720
|OTP Bank
|27,1200
|Банк инвестиций и сбережений
|26,9000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,1500
|OTP Bank
|26,9000
|Правекс
|27,1500
|Приватбанк
|26,8500
|Банк Сич
|27,2000
|Банк Сич
|26,8500
|Глобус
|27,2000
|Укргазбанк
|26,8000
|Мисто Банк
|27,2500
|Мисто Банк
|26,8000
|Окси банк
|27,2500
|Правекс
|26,7500
|Райффайзен Банк Аваль
|27,2500
|ТАСкомбанк
|26,7200
|Земельный капитал
|27,2954
|Глобус
|26,7000
|Укргазбанк
|27,3000
|Райффайзен Банк Аваль
|26,6666
|Приватбанк
|27,3973
|Окси банк
|26,6200
|ТАСкомбанк
|27,4100
|Проминвестбанк
|26,6000
|Креди Агриколь
|27,5500
|Ощадбанк
|26,3000
|Проминвестбанк
|27,6000
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