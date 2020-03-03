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Binance планирует запустить биткоин-опционы в этом году
10:46 02.03.2020 |
Популярная криптобиржа Binance планирует запустить опционы на базе биткоина в конце второго - начале третьего квартала 2020 года. Об этом сообщает The Block со ссылкой на осведомленные источники.
В разговоре с изданием представители Binance не подтвердили информацию, заявив лишь:
«Мы с радостью сообщим, когда у нас будет чем поделиться».
На Binance уже представлены фьючерсы на биткоин, запуск которых состоялся в сентябре прошлого года. Эти производные инструменты пользуются значительной популярностью - к настоящему времени Binance Futures вышла на 4-е место по объему торгов среди деривативных площадок:
Что касается опционов, то абсолютным лидером этого сегмента рынка неизменно остается Deribit:
Агрегированный открытый интерес по биткоин-опционам
Однако постепенно возрастает активность на бирже OKEx, а также на регулируемой CME.
Также Binance сообщила о запуске веб-интерфейса для пиринговой (P2P) торговли. Ранее такой трейдинг был доступен лишь через мобильное приложение.
Помимо прочего, торговая площадка объявила о делистинге следующих торговых пар: GO/BNB, NAS/BNB, OST/BNB, SNM/ETH, VIA/ETH.
Напомним, в январе запустила биткоин-опционы поддерживаемая Binance биржа FTX.
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