Binance планирует запустить биткоин-опционы в этом году

Популярная криптобиржа Binance планирует запустить опционы на базе биткоина в конце второго - начале третьего квартала 2020 года. Об этом сообщает The Block со ссылкой на осведомленные источники.

В разговоре с изданием представители Binance не подтвердили информацию, заявив лишь:

«Мы с радостью сообщим, когда у нас будет чем поделиться».

На Binance уже представлены фьючерсы на биткоин, запуск которых состоялся в сентябре прошлого года. Эти производные инструменты пользуются значительной популярностью - к настоящему времени Binance Futures вышла на 4-е место по объему торгов среди деривативных площадок:

Что касается опционов, то абсолютным лидером этого сегмента рынка неизменно остается Deribit:

Агрегированный открытый интерес по биткоин-опционам

Однако постепенно возрастает активность на бирже OKEx, а также на регулируемой CME.

Также Binance сообщила о запуске веб-интерфейса для пиринговой (P2P) торговли. Ранее такой трейдинг был доступен лишь через мобильное приложение.

Помимо прочего, торговая площадка объявила о делистинге следующих торговых пар: GO/BNB, NAS/BNB, OST/BNB, SNM/ETH, VIA/ETH.

Напомним, в январе запустила биткоин-опционы поддерживаемая Binance биржа FTX.