Курс доллара США 2 марта снижается к евро и растет к иене

Курс доллара США в понедельник снижается относительно евро, но растет к иене.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в пятницу заявил, что Федрезерв "внимательно следит" за ситуацией с COVID-19. Это внушило инвесторам определенный оптимизм, что американский ЦБ снизит процентные ставки для поддержания экономического роста в стране.

Ранее президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард сказал, что поддержит уменьшение базовой ставки в случае, если ситуация с COVID-19 перерастет в пандемию. При этом пока он не видит необходимости в снижении ставки, так как экономике все еще оказывает поддержку предпринятое в прошлом году смягчение монетарной политики.

"Дальнейшее снижение ставки возможно в том случае, если эпидемия вырастет в глобальную пандемию, однако это не является базовым сценарием в данный момент", - заявил Баллард.

Тем временем, участники рынка все больше уверены, что ФРС придется пойти на экстренное сокращение стоимости кредитования, если ситуация с коронавирусом ухудшится. Согласно данным CME Group, трейдеры в пятницу оценивали вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в марте в 72%. Неделей ранее шансы на это оценивались лишь в 9%.

"Я не уверен, что рынок так уж обрадуется снижению ставок ФРС или даже координированному снижению в разных странах, - заявил главный валютный аналитик Saxo Bank Джон Харди. - Понижение ставок в нынешней обстановке не спасет. Сниженные ставки не уменьшают риск закрытия множества организаций из-за боязни эпидемии. Но отсюда не следует, что попытка не будет предпринята".

Медицинские власти США сообщили о первом в стране случае смерти в результате заражения коронавирусом - в штате Вашингтон. Позднее там же была зафиксирована и вторая смерть. Губернатор штата Джей Инсли объявил чрезвычайное положение, которое предписывает всем государственным учреждениям "использовать все ресурсы, необходимые для подготовки и реагирования на вспышку".

Случай кончины больного сопровождался сообщениями СМИ, ссылающимися на власти, о том, что в США зарегистрированы подтвержденные случаи инфицирования коронавирусом лиц, которые в последнее время не выезжали из страны или же не контактировали с заболевшими. Два таких случая были выявлены в Калифорнии, один - в Орегоне.

Евро торгуется утром в районе $1,1048 против $1,1026 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится сейчас в районе 119,61 иены по сравнению со 118,97 иены в пятницу. Курс доллара составляет 108,27 иены против 107,89 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,14% относительно предыдущего дня. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опускается на 0,11%.

Фунт стерлингов торгуется утром около $1,2833 против $1,2823 в предыдущий рабочий день и 1,1619 евро против 1,1630 евро.