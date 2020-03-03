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Золото коррекционно дорожает 2 марта после падения в пятницу
07:58 02.03.2020 |
Стоимость золота коррекционно растет в понедельник после обвала более чем на 4% в пятницу вечером на фоне паники вокруг коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.37 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 2,46%, до 1605,1 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивается на 3,46%, до 17,027 доллара за унцию.
В центре внимания инвесторов по-прежнему находится ситуация с коронавирусом. В ходе торгов пятницы инвесторы на фоне общей паники продавали все возможные активы. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковом Китае достигло 80 026 человек, из них 2912 скончались, 44 462 человека излечились и выписаны из больниц.
Коррекционному росту цен способствовал некоторый оптимизм инвесторов относительно мер по стабилизации мировой экономики, появившийся на фоне заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что регулятор готов принять меры для поддержки экономики на фоне рисков из-за эпидемии коронавируса.
"В пятницу ФРС США намекнула, что собирается снизить процентные ставки, и это очень важно для золота", - отмечает аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Рейтер.
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