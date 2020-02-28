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Депозитные ставки для физлиц 28.02.20
19:40 28.02.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 28 февраля 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|11.95
|1.04
|0.26
|6 мес.
|12.38
|1.42
|0.53
|9 мес.
|12.43
|1.62
|0.49
|12 мес.
|12.39
|1.74
|0.74
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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