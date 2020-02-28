Доллар слабо растет к евро 28 февраля, продолжает дешеветь относительно иены

Курс доллара США практически стабилен относительно евро в ходе в пятницу, иена дорожает как актив "безопасной гавани".

Евро торгуется в районе $1,0990 против $1,1001 на закрытие прошлой сессии. При этом с конца прошлой недели курс евро по отношению к доллару вырос на 1,8%, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, это связано с тем, что инвесторы, которые раньше брали займы в евро, чтобы покупать активы с высоким уровнем риска, теперь распродают их на фоне дестабилизации рынков и покупают евро для погашения займов.

Однако курс евро может снова упасть на следующей неделе, прогнозируют аналитики, на которых ссылается WSJ.

Курс доллара упал до 108,64 иены против 109,59 иены. За пять дней торгов японская валюта подорожала на 2,8% и может завершить неделю наибольшим ростом с 2016 года.

"Это связано с неприятием риска на фоне новостей из-за коронавируса", - отмечает директор Financial Markets Asia Дэвид Лу.

По его словам, иена продолжит дорожать, если ситуация вокруг распространения вируса будет и дальше ухудшаться.

Помимо этого, как отмечает Bloomberg, укреплению евро и иены способствует перспектива снижения ставки снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) раньше, чем прежде ожидалось. По данным агентства, участники рынка сейчас со 100%-ной вероятностью ожидают снижения ставки в марте.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,08% относительно предыдущего дня.

Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, в пятницу повышается на 0,06%.

Юань торгуется в районе 6,9826 юаня/$1 по сравнению с 7,0044 юаня/$1 на закрытие предыдущей сессии.

Фунт стерлингов торгуется около $1,2876 против $1,2887 в предыдущий рабочий день и 1,1718 евро против 1,1715 евро.