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Объем выпущенных электронных денег в 2019г вырос в 2,5 раза - НБУ
12:42 28.02.2020 |
Объем выпущенных электронных денег в 2019 году увеличился до 203 млн грн, что в 2,5 раза больше аналогичного показателя за 2018 год, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в Facebook в пятницу.
Согласно сообщению, в прошлом году также вырос объем операций с электронными деньгами - в 2,3 раза, до 16,7 млрд грн.
Вместе с тем регулятор отмечает, что рост числа электронных кошельков был в этот период менее стремительным и составил 18% - до 74 млн шт.
Рост рынка электронных денег в 2019 году Нацбанк объясняет повышением интереса участников рынка к этому платежному инструменту.
Центробанк напомнил, что максимальная сумма электронных платежей, которая может сохраняться на не пополняемом электронном устройстве, составляет 4 тыс. грн, на пополняемом - 14 тыс. грн, но при этом сумма расчетов по последнему не может превышать 62 тыс. грн на год.
По данным НБУ, выпуск и операции с электронными деньгами в Украине осуществляют 16 банков, в том числе Альфа-Банк (на базе Mastercard, Alfa-Money, Forpost, "Простир"), ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ (все - Mastercard и Visa) и Укргазбанк ("Простир" и Electrum), Индустриалбанк, Мегабанк, банк "Конкорд", Райффайзен банк Аваль (все - Visa), Кристаллбанк (Mastercard), банк "Восток" (Mastercard и "Простир"), ТАСкомбанк (Mastercard и Maxi), Юнекс Банк ("Простир"), банк "Сич" (Xpay), банк "Глобус" и банк "Альянс" (оба - Global Money).
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