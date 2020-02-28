Справочный курс гривны 28 февраля повышен на 0,5 коп до уровня 24,5850 грн/$1

|Показатель
|27.02.20
|28.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.5850
|24.5803
|0.02
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:37 28.02.2020 |
Национальный банк 28 февраля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 0,5 коп. до 24,5803 UAH/USD.
|Показатель
|27.02.20
|28.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.5850
|24.5803
|0.02
Данные: НБУ
|
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