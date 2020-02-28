Финансовые новости
- |
- 28.02.20
- |
- 16:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ВВП-варранты Украины за день подешевели еще на 2%, а доходность евробондов поднялась примерно на 0,2 п.п.
11:37 28.02.2020 |
Растущая нервозность рынков из-за быстрого распространения эпидемии коронавируса за пределы Китая 27 февраля привела к дальнейшему удешевлению украинских госбумаг на международном рынке: ВВП-варранты подешевели на 2% - до 101,9% от номинала, а доходность по евробондам выросла в среднем еще на 0,2 процентных пункта (п.п.).
В результате по итогам дня евробонды с погашением в 2022 году котировались снова по ставке выше 4%, а в 2027 году - почти 6%.
В то же время в течение дня падение было еще большим, однако потом цены скорректировались. В частности, падение котировок ВВП варрантов достигало 2,6%, а еврооблигаций-2032 - 2%, однако последние по итогам дня потеряли только 0,7% стоимости.
Как сообщалось, за три предшествовавших дня ВВП-варранты Украины подешевели на 3,5% - со 107,6% до 103,9% от номинала, а доходность по евробондам выросла в среднем на 0,5 процентных пункта (п.п.).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Крым, вода и нефть: Зачем Коломойский отправил Дубинского в Херсон
|Местные выборы в Днепре: Что задумал Филатов и какой план у Зеленского
|Стрельба на «Барабашово»: Какую политическую войну мог начать Кернес
|«Холодная деоккупация . Почему план возвращения Донбасса от Вакарчука - мертворожденный
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Сеть POS-терминалов в Украине в прошлом году выросла на 20%
|Нацбанк с 2021г внедрит поэтапный вычет непрофильных активов из регулятивного капитала банков
|Почти 40% украинцев не имеют банковских счетов
|Доллар слабо растет к евро 28 февраля, продолжает дешеветь относительно иены
|Финансисты оценили влияние на курс гривны коронавируса и отказа нерезидентов от ОВГЗ
|Падение на биржах АТР 28 февраля стало максимальным за последние 16 месяцев
|Объем выпущенных электронных денег в 2019г вырос в 2,5 раза - НБУ
Это интересно
|Toyota зарегистрировала название для «заряженных» моделей
|Мессенджер WhatsApp больше не самое популярное приложение в мире
|Дни литий-ионных батарей сочтены - заявили немецкие химики
|Названы самые продаваемые смартфоны 2019 года
|Samsung хочет сделать Android более похожим на Windows
|Renault представила городской электрокар с запасом хода 250 километров
|Microsoft избавится от одной из самых бесполезных и раздражающих особенностей Windows 10