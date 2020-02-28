ВВП-варранты Украины за день подешевели еще на 2%, а доходность евробондов поднялась примерно на 0,2 п.п.

Растущая нервозность рынков из-за быстрого распространения эпидемии коронавируса за пределы Китая 27 февраля привела к дальнейшему удешевлению украинских госбумаг на международном рынке: ВВП-варранты подешевели на 2% - до 101,9% от номинала, а доходность по евробондам выросла в среднем еще на 0,2 процентных пункта (п.п.).

В результате по итогам дня евробонды с погашением в 2022 году котировались снова по ставке выше 4%, а в 2027 году - почти 6%.

В то же время в течение дня падение было еще большим, однако потом цены скорректировались. В частности, падение котировок ВВП варрантов достигало 2,6%, а еврооблигаций-2032 - 2%, однако последние по итогам дня потеряли только 0,7% стоимости.

Как сообщалось, за три предшествовавших дня ВВП-варранты Украины подешевели на 3,5% - со 107,6% до 103,9% от номинала, а доходность по евробондам выросла в среднем на 0,5 процентных пункта (п.п.).

