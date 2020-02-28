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Золото дешевеет 28 февраля в рамках коррекции на фоне сохранения рисков по коронавирусу
08:53 28.02.2020 |
Стоимость золота в пятницу утром опускается в рамках коррекции после роста ранее, вызванного спросом на безопасные активы из-за рисков вокруг коронавируса COVID-2019 и его возможного влияния на мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.13 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 14,15 доллара, или на 0,86%, до 1628,35 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро опускается на 3,74%, до 16,997 доллара за унцию.
В четверг на мировых рынках наблюдалась заметная волатильность. Биржи США упали на 4,5%, Европы - в среднем на 3,3%, индексы Азии в пятницу опускаются на 3-5%. Нефтяные цены падали на 4-5%. С начала года золото подорожало на 7%, а в середине февраля котировки показывали рост десять торговых сессий подряд.
Уход трейдеров от риска был связан с опасениями по распространению коронавируса за пределами Китая и его влиянию на рост мировой экономики. В Китае число зараженных превысило 78,8 тысячи человек. В Южной Корее уже насчитывается более 2 тысяч случаев заражения, в Италии - 650, в Иране - 245. За последние сутки первые случаи заражения выявлены в Эстонии, Нидерландах, Нигерии, Литве, Белоруссии и Новой Зеландии.
Коронавирус и связанные с ним карантинные меры представляют риски для таких сфер экономики, как туризм, перевозки и торговля, что негативно сказывается на продажах компаний, а также цепях поставок и производстве. Трейдеры опасаются, что такая ситуация может сдержать рост мировой экономики.
"Все купили золото и хотят продать его, это сдерживает котировки от дальнейшего ралли, несмотря на то, что на фондовых рынках продолжается распродажа", - рассказал агентству Рейтер сырьевой стратег TD Securities Дэниел Гали (Daniel Ghali).
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