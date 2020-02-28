Программа «Доступные кредиты 5-7-9%» будет включать частичные кредитные гарантии

С 1 марта государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" будет включать дополнительную опцию - частичные кредитные гарантии, что позволит решить проблему отсутствия или нехватки залога у заемщика.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"С началом весны, 1 марта, государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" будет включать дополнительную опцию - кредитные гарантии. Это позволит решить проблему отсутствия или нехватки залога у заемщика", - говорится в сообщении.

По словам директора Офиса администрирования проектов международного финансового сотрудничества Минфина Руслана Гашева, с помощью запуска второго компонента программы "Доступные кредиты 5-7-9%" фактически будет разблокирован инструмент доступного кредитования для тех предпринимателей, на которых банки до этого не обращали внимания.

"Речь идет о предпринимателях, которые решили создать собственное дело с нуля и кроме идеи не имеют ни приемлемого залогового имущества, ни отчетности и истории деятельности. И это важно, ведь программа должна стать доступной для более широкого круга предпринимателей. Конечно, в случае необходимости, действующий бизнес тоже сможет получить частичную кредитную гарантию, которая будет покрывать до 50% его кредита по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", - сказал Гашев.

По состоянию на 26 февраля 2020 года Фонд развития предпринимательства, который управляет программой "Доступные кредиты 5-7-9%", согласовал проект договора о предоставлении частичных кредитных гарантий со всеми действующими уполномоченными банками (АО «Укрэксимбанк», АО «ПриватБанк», АО «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк») и в ближайшее время планирует их подписать с тем, чтобы начиная с 1 марта 2020 года официально ввести механизм кредитных гарантий в рамках программы прежде всего для поддержки финансирования вновь созданных предприятий. Один из банков уже подписал договор с Фондом, чтобы уже с 1 марта клиенты смогли воспользоваться такой опцией, другие банки - на очереди.