Иена дорожает к доллару 28 февраля из-за усиления волатильности и ухода трейдеров от риска

Курс доллара к иене заметно снижается в пятницу утром после сильных распродаж днем ранее из-за опасений по коронавирусу и его распространению в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.17 EET курс доллара к иене снижается до 108,94 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,58 иены, курс евро к доллару опускается до 1,0995 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0998 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,08%, до 98,42 пункта.

В четверг нефтяные цены опускались на 4-5%, биржи Европы снизились до 3,5%, США - на 4,5% из-за усиления опасений по поводу влияния коронавируса на мировую экономику.

Темпы распространения коронавируса COVID-2019 за пределами Китая вызывают обеспокоенность: в Южной Корее уже насчитывается более 2 тысяч зараженных, в Италии - 650, в Иране - 245. В Китае число случаев заражение превысило 78,8 тысячи человек. За последние сутки первые случаи заражения выявлены в Дании, Эстонии, Нидерландах, Нигерии, Литве и Белоруссии.

Иена традиционно считается более надежным активом, спрос на который поднимается в случае усиления экономических рисков. С начала года на 2% вырос индекс доллара, так как трейдеры предпочитали американскую валюту в качестве более безопасного актива из-за того, что Япония была одним из крупнейших центров вспышки коронавируса.

"Выступающая надежным активом иена показывает хорошую динамику, даже в тех сценариях, когда японская экономика может подвергнуться рискам", - считает валютный стратег Standard Chartered Маянк Мишра (Mayank Mishra), чьи слова приводит агентство Рейтер. Эксперт отмечает и перспективы по монетарной политике ФРС и Банка Японии: если Федрезерв может снизить ставку, то у Банка Японии, чья ставка находится на отрицательном уровне, такой роскоши нет.