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Депозитные ставки для физлиц 27.02.20
16:59 27.02.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 27 февраля 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|11.92
|1.01
|0.31
|6 мес.
|12.40
|1.38
|0.57
|9 мес.
|12.39
|1.65
|0.68
|12 мес.
|12.46
|1.80
|0.84
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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