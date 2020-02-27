Справочный курс гривны 27 февраля повышен на 7,1 коп до уровня 24,5850 грн/$1

|Показатель
|26.02.20
|27.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.6558
|24.5850
|0.287
Данные: НБУ
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12:22 27.02.2020 |
Национальный банк 27 февраля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 7,1 коп. до 24,5850 UAH/USD.
|Показатель
|26.02.20
|27.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.6558
|24.5850
|0.287
Данные: НБУ
|
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