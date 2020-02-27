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CEO Binance стал самым богатым представителем криптоиндустрии
12:16 27.02.2020 |
Шесть представителей криптовалютной индустрии вошли в ежегодный список миллиардеров, составленный китайским исследовательским институтом Hurun.
Лидером в криптосегменте стал 42-летний CEO криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао с $2,6 млрд. В сравнении с данными прошлого года ($2,53 млрд) состояние CZ увеличилось незначительно, однако в общем списке он поднялся на 805 позиций.
Лидер прошлого года сооснователь майнинговой компании Bitmain Микри Чжан в этот раз в рейтинг не попал. Напомним, в январе 2019 года Чжан был вынужден покинуть компанию из-за разногласий с бизнес-партнером Джиханом Ву. В прошлом году состояние Чжана оценивалось в $4,21 млрд. Ву, в 2019 владевший $2,39 млрд, также не смог преодолеть минимальный порог для включения в рейтинг.
Вместо них Bitmain в новом рейтинге представляет сооснователь компании Кетуан Чжан с $1,6 млрд.
За ним следует основатель бирж OKEx и OKCoin Стар Сюй (в новом рейтинге фигурирует под настоящим именем Сюй Минсин) с $1,4 млрд. С прошлого года он поднялся на одну строчку, хотя размер его капитала остался прежним.
Четвертым в списке миллиардеров от криптоиндустрии стал сооснователь Ripple Крис Ларсен с $1,3 млрд.
Пятую строчку с прошлого года за собой сохранил CEO Huobi Леон Ли с $1,1 млрд. Закрывает список CEO Coinbase Брайан Армстронг с $1 млрд.
Всего в рейтинг Hurun попали 2 816 миллиардеров из 71 страны. Список третий год подряд возглавляет основатель Amazon Джефф Безос, который владеет $140 млрд.
Ранее CEO Binance Чанпэн Чжао и CEO Twitter Джек Дорси возглавили рейтинг важных персон криптоиндустрии на 2020 год.
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