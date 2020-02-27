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Остаток средств на корсчетах банков 27.02.20
10:59 27.02.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|27 января
|60315.0
|28 января
|55671.2
|29 января
|54145.5
|30 января
|52958.2
|31 января
|45496.3
|3 февраля
|66183.4
|4 февраля
|54651.6
|5 февраля
|65875.4
|6 февраля
|61446.5
|7 февраля
|60702.1
|10 февраля
|56545.0
|11 февраля
|64895.2
|12 февраля
|66230.7
|13 февраля
|63194.2
|14 февраля
|64719.3
|17 февраля
|70287.8
|18 февраля
|66359.4
|19 февраля
|65564.0
|20 февраля
|65656.7
|21 февраля
|67729.2
|24 февраля
|66863.4
|25 февраля
|67033.8
|26 февраля
|69088.3
|27 февраля
|62325.9
Данные: Нацбанк Украины.Официальный курс НБУ на 27 февраля - 246490 грн
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