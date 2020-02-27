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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 27.02.2020
10:52 27.02.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 27 февраля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|24,6000
|Правекс
|24,6000
|Земельный капитал
|24,5857
|Приватбанк
|24,6305
|Укргазбанк
|24,5000
|OTP Bank
|24,6500
|Банк Сич
|24,5000
|Глобус
|24,6500
|Укрстройинвестбанк
|24,4500
|Укрстройинвестбанк
|24,6500
|Глобус
|24,4500
|Земельный капитал
|24,6694
|OTP Bank
|24,4500
|Райффайзен Банк Аваль
|24,6800
|Правекс
|24,4000
|Окси банк
|24,6900
|Райффайзен Банк Аваль
|24,3902
|Банк Сич
|24,7000
|Приватбанк
|24,3500
|Банк инвестиций и сбережений
|24,7000
|Окси банк
|24,3500
|Ощадбанк
|24,7000
|Украинский Капитал
|24,2000
|Украинский Капитал
|24,7000
|Проминвестбанк
|24,2000
|Укргазбанк
|24,8000
|Ощадбанк
|24,2000
|Проминвестбанк
|25,1000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|26,6903
|OTP Bank
|26,7500
|Банк инвестиций и сбережений
|26,6500
|Правекс
|26,8000
|Укргазбанк
|26,6000
|Райффайзен Банк Аваль
|26,8000
|Украинский Капитал
|26,6000
|Банк инвестиций и сбережений
|26,8300
|Банк Сич
|26,6000
|Ощадбанк
|26,8500
|Глобус
|26,5500
|Укрстройинвестбанк
|26,8500
|OTP Bank
|26,5500
|Приватбанк
|26,8817
|Укрстройинвестбанк
|26,5000
|Банк Сич
|26,9000
|Приватбанк
|26,4500
|Глобус
|26,9000
|Правекс
|26,4500
|Земельный капитал
|26,9094
|Окси банк
|26,4500
|Окси банк
|26,9500
|Райффайзен Банк Аваль
|26,3157
|Укргазбанк
|26,9500
|Проминвестбанк
|26,3000
|Украинский Капитал
|27,0000
|Ощадбанк
|26,1500
|Проминвестбанк
|27,2000
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