SEC отклонила последнюю заявку на запуск биткоин-ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отклонила заявку на запуск биржевого инвестиционного фонда на основе биткоина от компании Wilshire Phoenix. Это была последняя активная заявка на запуск биткоин-ETF на рассмотрении у SEC.

В ведомстве заявили, что фирма не смогла доказать достаточную защищенность биткоина от рыночных манипуляций.

«Комиссия должна отклонить предлагаемое изменение правил, представленное биржей, так как не обнаружила, что оно соответствует требованиям Закона "О биржах", включая требование Раздела 6 (b) (5). Правила национальных бирж ценных бумаг должны предотвращать мошенничество и манипуляции», - говорится в заявлении SEC.

Тот же довод Комиссия использовала в качестве причины отклонения заявки Bitwise Asset Management.

Напомним, SEC несколько раз откладывала решение по заявке Wilshire Phoenix. Сама компания вносила в нее коррективы, согласно которым, фонд должен был быть обеспечен не только биткоином, но и казначейскими бумагами.



