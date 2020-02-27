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Доллар дешевеет 27 февраля на ожиданиях снижения ставки ФРС
07:56 27.02.2020 |
Курс доллара к основным мировым валютам опускается в четверг утром на ожидании снижения учётной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.28 EET курс евро к доллару увеличивается до 1,0908 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0879 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 110,14 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 110,42 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,08%, до 98,92 пункта.
На рынках растут ожидания того, что ФРС США уже в марте снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов с текущих 1,5-1,75%. По данным CME Group, такого шага ожидают уже 45,4% аналитиков, хотя днем ранее в этом были уверены только 27,7% экспертов. Больше половины опрошенных прогнозируют, что в апреле ставка составит 1,25-1,5%, а 28,2% закладывают показатель на уровне в 1-1,25%, ожидая два снижения по 25 базисных пунктов.
Американская валюта при этом продолжает поддерживаться спросом как более надежный актив на фоне ситуации с коронавирусом. С начала года индекс доллара вырос на 3,5%.
Традиционно надежным активом также считается японская иена, но Япония на данный момент - один из крупнейших центров вспышки заболевания в мире почти с 900 случаями заражения. В Китае показатель уже достиг 78,5 тысячи человек, в Корее - превысил 1,5 тысячи, в Италии составляет около 400 случаев.
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