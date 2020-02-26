Справочный курс гривны 26 февраля понижен на 12,8 коп до уровня 24,6558 грн/$1

|Показатель
|25.02.20
|25.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.5277
|24.6558
|0.52
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:26 26.02.2020 |
Национальный банк 26 февраля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 12,8 коп. до 24,6558 UAH/USD.
|Показатель
|25.02.20
|25.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.5277
|24.6558
|0.52
Данные: НБУ
|
|
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