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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 25.02.20
11:00 26.02.2020 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|24.01
|12.1889
|12.51
|10.2680
|11.0946
|27.01
|12.1833
|10.2352
|28.01
|11.7538
|10.2762
|29.01
|12.1313
|10.3201
|30.01
|11.8417
|10.2662
|31.01
|8.7053
|11.0531
|03.02
|9.5014
|8.3878
|04.02
|9.5562
|8.0919
|05.02
|9.4714
|7.9995
|06.02
|9.6765
|8.1658
|07.02
|9.4556
|7.9587
|10.02
|9.8200
|8.0071
|11.02
|9.8444
|7.8367
|12.02
|9.9525
|9.6120
|13.02
|9.7000
|8.0200
|14.02
|9.5722
|17.02
|9.4900
|18.02
|9.5792
|8.1302
|19.02
|9.5254
|8.1670
|20.02
|9.4382
|8.0358
|21.02
|10.0188
|8.0867
|24.02
|9.4288
|8.1328
|25.02
|9.3200
|8.1772
Данные НБУ.Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
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