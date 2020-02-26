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Золото 26 февраля продолжает коррекционно дешеветь
08:41 26.02.2020 |
Стоимость золота снижается в среду утром, продолжив коррекционное движение вторника, сменившее сильный рост цены драгметалла ранее из-за влияния коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.19 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 3,05 доллара, или на 0,18%, до 1646,95 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро уменьшается на 0,81%, до 18,043 доллара за унцию.
Ситуация вокруг распространение коронавируса в Китае и мире длительное время поддерживала котировки золота, которое традиционно считается более надежным активом. Трейдеры опасаются, что заболевание и карантинные меры могут сдержать рост мировой экономики, это поддерживало их настроение ухода от риска, цена золота росла на этом десять торговых сессий подряд, увеличившись за этот период в общей сложности на 6,6%.
Золото дорожало вплоть до вторника из-за резкого увеличения числа случаев заражения за пределами Китая, особенно в Южной Корее, Италии, Японии и Иране. Сообщается, что первые случаи заражения за последние сутки выявлены в Алжире, Швейцарии, Австрии и Хорватии. Так, биржи США во вторник снизились второй день подряд в среднем на 3%, Европы - на 2%.
Накануне же котировки металла заметно скорректировались, его стоимость сутками ранее снижалась более чем на 1,5%.
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