Доллар заметно растет к иене 26 февраля, евро восстанавливается к доллару

Доллар увеличил рост в паре с иеной в ходе торгов в среду.

Курс доллара составляет 110,54 иены против 110,20 иены накануне.

Европейская валюта начала расти относительно доллара. Евро торгуется в районе $1,0897 против $1,0882 на закрытие прошлой сессии. Курс евро находится в районе 120,43 иены по сравнению со 119,92 иены во вторник.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, растет на 0,08% относительно предыдущего дня.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, поднимается на 0,08%.

Фунт стерлингов подешевел до $1,2931 против $1,3005 в предыдущий рабочий день и до 1,1866 евро против 1,1951 евро.

Юань торгуется в районе 7,0188 юаня/$1 по сравнению с 7,0136 юаня/$1 на закрытие предыдущей сессии.

Китайская валюта демонстрирует устойчивость, несмотря на то, что страна оказалась наиболее затронутой вспышкой коронавируса COVID-19, пишет Bloomberg. Курс юаня относительно 24 валют приближается к наилучшему показателю с августа. За последние пять дней торгов большинство азиатских валют подешевели относительно юаня.

Стабильности китайской валюты способствовали меры китайских властей по поддержке экономики, а также сокращение количества новых случаев заболевания в стране, в то время как беспокойство инвесторов растет в связи с распространением заболевания за пределами Китая.

"Рынки ошибочно полагали, что проблема будет удержана в основном в пределах Китая. Недавнее развитие событий свидетельствует о том, что это будет не так, - отмечает аналитик Oanda Джеффри Хэлли. - Это оказало понижательное давление на региональные валюты на фоне того, как рынки переоценивают риски".

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 52 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и выявлено 406 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. С декабря число жертв коронавируса составило 2,715 тыс. человек, зарегистрировано 78,064 тыс. случаев заболевания.

По состоянию на утро среды, 26 февраля, в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-9 достигло 2,903 тыс., увеличившись за сутки на 465 выявленных случаев заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.