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Минфин предложил инвесторам четыре вида ОВГЗ и привлек 1,6 млрд грн
28 февраля Министерство финансов Украины на аукционе по продаже облигаций государственного внутреннего займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 1,6 млрд грн.
Как уточняют в Минфине, были проданы 3-месячные ОВГЗ на 209 млн грн, 1-летние ОВГЗ - на 476 млн грн, 2-летние - 687 млн грн, 7-летние ОВГЗ - 229 млн грн.
Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 9,4%, 1-летних ОВГЗ - 9,9%, 2-летних ОВГЗ - 10%, 7-летних ОВГЗ - 9,95%.
|
Номер розміщення
|
23
|
24
|
25
|
26
|
Код облігації
|
Дорозміщення
UA4000203921
|
Дорозміщення
UA4000207989
|
Дорозміщення
UA4000203236
|
Дорозміщення
UA4000207518
|
Номінальна вартість
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
Кількість виставлених облігацій (шт.)
|
500 000
|
500 000
|
1 000 000
|
-
|
Дата розміщення
|
25.02.2020
|
25.02.2020
|
25.02.2020
|
25.02.2020
|
Дата оплати за придбані облігації
|
26.02.2020
|
26.02.2020
|
26.02.2020
|
26.02.2020
|
Дати сплати відсотків
|
-
|
22.07.2020
20.01.2021
21.07.2021
|
08.07.2020
06.01.2021
07.07.2021
05.01.2022
|
03.06.2020
02.12.2020
02.06.2021
01.12.2021
01.06.2022
30.11.2022
31.05.2023
29.11.2023
29.05.2024
27.11.2024
28.05.2025
26.11.2025
27.05.2026
25.11.2026
26.05.2027
|
Розмір купонного платежу на одну облігацію
|
-
|
48,15
|
86,25
|
48,95
|
Номінальний рівень дохідності (%)
|
18,33%
|
9,63%
|
17,25%
|
9,79%
|
Термін обігу (дн.)
|
70
|
511
|
679
|
2 646
|
Дата погашення
|
06.05.2020
|
21.07.2021
|
05.01.2022
|
26.05.2027
|
Обсяг поданих заявок
(за номінальною вартістю)
|
313 979 000
|
533 600 000
|
714 635 000
|
383 850 000
|
Обсяг задоволених заявок
(за номінальною вартістю)
|
212 667 000
|
473 600 000
|
600 875 000
|
225 350 000
|
Загальний обсяг випуску
(за номінальною вартістю)
|
5 801 495 000
|
1 617 450 000
|
5 791 167 000
|
3 962 416 000
|
Кількість виставлених заявок (шт.)
|
8
|
5
|
9
|
7
|
Кількість задоволених заявок (шт.)
|
5
|
2
|
2
|
3
|
Максимальний рівень дохідності (%)
|
10,40%
|
11,50%
|
12,00%
|
11,50%
|
Мінімальний рівень дохідності (%)
|
9,40%
|
9,83%
|
10,00%
|
9,95%
|
Встановлений рівень дохідності (%)
|
9,40%
|
10,00%
|
10,00%
|
9,95%
|
Середньозважений рівень дохідності (%)
|
9,40%
|
9,90%
|
10,00%
|
9,95%
|
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій
|
208 900 667,43
|
476 251 872,00
|
687 076 527,50
|
228 540 956,00
|
|
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