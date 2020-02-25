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Депозитные ставки для физлиц 25.02.20
18:43 25.02.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 25 февраля 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|11.86
|0.90
|0.23
|6 мес.
|12.35
|1.33
|0.51
|9 мес.
|12.29
|1.51
|0.56
|12 мес.
|12.41
|1.72
|0.75
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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