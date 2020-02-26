Доллар растет к евро 25 февраля, снижается к иене на фоне опасений о последствиях коронавируса

Доллар дешевеет по отношению к японской иене и укрепляется в паре с евро в ходе торгов во вторник.

Евро торгуется днем в районе $1,0837 против $1,0856 на закрытие прошлой сессии. Курс евро находится в районе 119,79 иены по сравнению со 120,19 иены в понедельник.

Курс доллара составляет 110,57 иены против 110,72 иены. При этом в понедельник японская нацвалюта подскочила в цене на 0,8%, что стало максимальным повышением за полгода.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,02% относительно предыдущего дня. Значительную часть прошлой недели он находился около трехлетнего максимума, но начал терять позиции в пятницу и понедельник.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, не изменяется.

Фунт стерлингов торгуется около $1,2967 против $1,2930 в предыдущий рабочий день и 1,1967 евро против 1,1914 евро.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса.

В Китае за истекшие сутки зарегистрирован 71 случай летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), выявлено 508 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. С декабря число жертв коронавируса составило 2,663 тыс. человек, зарегистрировано 77,658 тыс. случаев заболевания.

В мире, за исключением материковой части Китая, по состоянию на утро вторника число заразившихся коронавирусом COVID-9 достигло 2,438 тыс., увеличившись за сутки на 234 выявленных случая заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста ВВП Китая в 2020 году до 5,6%, что на 0,4 процентного пункта ниже сделанного в январе прогноза.

Тем временем представители руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США говорят, что еще слишком рано оценивать, как последствия коронавируса скажутся на американской экономике, и придется ли центробанку продолжить снижать ставку в текущем году.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила, то ее устраивает текущий уровень процентных ставок и что она внимательно наблюдает за тем, как распространение коронавируса сказывается на росте мировой экономики.

Председатель ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари сказал, что еще слишком рано говорить о том, какие меры может принять ФРС в ответ на ситуацию с коронавирусом, отметив, что экономика США находится в хорошем состоянии, несмотря на ситуацию на рынке.