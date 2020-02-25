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Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900%
13:33 25.02.2020 |
Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт. Он объяснил такой рост новыми правилами GAAP, которые были введены в 2018 году в рамках налоговой реформы президента США Дональда Трампа.
Компании-владельцы ценных бумаг, согласно новым стандартам, должны учитывать в чистой прибыли изменение их стоимости. В 2018 году портфель Berkshire Hathaway подешевел и корпорация отчиталась по GAAP о выручке в $4 млрд. В 2019 году рост цен на акции увеличил чистую нереализованную прибыль на $53,7 млрд.
Вместе с тем, почти не изменилась в прошлом году по сравнению с 2018-м операционная прибыль. Господин Баффет призвал инвесторов сосредоточиться на ней, а не на показателях, которые основаны на колебаниях стоимости активов.
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