Справочный курс гривны 25 февраля повышен на 3,3 коп до уровня 24,5277 грн/$1

|Показатель
|24.02.20
|25.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.4947
|24.5277
|0.135
Данные: НБУ
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12:24 25.02.2020 |
Национальный банк 25 февраля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 3,3 коп. до 24,5277 UAH/USD.
|Показатель
|24.02.20
|25.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.4947
|24.5277
|0.135
Данные: НБУ
|
|
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