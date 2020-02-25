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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В Украине введены в обращение обновленные 200 гривен

11:35 25.02.2020 |

Финансы

 

Национальный банк 25 ​​февраля 2020 года ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен, которые постепенно заменят в обращении банкноты старого образца.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк в первую очередь планирует ввести в оборот около 5 млн обновленных 200-гривневых банкнот. Первая партия этих денежных знаков уже распределена между подразделениями Национального банка в регионах.

 

"Обновленная банкнота номиналом 200 гривен теперь является действительным платежным средством на территории Украины, ею можно свободно расплатиться в торговой сети или осуществлять операции в банках", - сообщил заместитель председателя Национального банка Сергей Холод.

Отмечается, что гражданам не нужно обменивать банкноты номиналами 200 гривен старого образца на новые. Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно как новыми денежными знаками, так и банкнотами номиналом 200 гривен образца 2007 года.

Постепенно в обращении будет становиться больше новых 200-гривневых банкнот в результате естественного износа банкнот старого образца.


Пресс-служба НБУ напоминает, что обновленный номинальный ряд гривни содержит надежные и защищенные от подделок банкноты, а также обеспечит удобство наличных расчетов и экономию средств для государства.

 

"Благодаря таким комплексным изменениям номинальный ряд гривни в конце концов сократится до оптимального размера - 12 номиналов. Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен)", - говорится в сообщении Нацбанка.
По материалам: Экономическая правда
 

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