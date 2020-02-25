Финансовые новости
- |
- 25.02.20
- |
- 15:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Остаток средств на корсчетах банков 25.02.20
10:58 25.02.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|24 января
|55103.9
|27 января
|60315.0
|28 января
|55671.2
|29 января
|54145.5
|30 января
|52958.2
|31 января
|45496.3
|3 февраля
|66183.4
|4 февраля
|54651.6
|5 февраля
|65875.4
|6 февраля
|61446.5
|7 февраля
|60702.1
|10 февраля
|56545.0
|11 февраля
|64895.2
|12 февраля
|66230.7
|13 февраля
|63194.2
|14 февраля
|64719.3
|17 февраля
|70287.8
|18 февраля
|66359.4
|19 февраля
|65564.0
|20 февраля
|65656.7
|21 февраля
|67729.2
|24 февраля
|66863.4
|25 февраля
|67033.8
Данные: Нацбанк Украины.Официальный курс НБУ на 25 февраля - 24,4995 грн
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Тяжелая весна. Почему аграрии сидят без денег
|Между двумя олигархами: Как Ахметов становится столпом власти Зеленского
|Коронавирус и сланцевый газ: Кто и для чего качает регионы перед выборами
|Ипотека-2020. Лучше мало, чем ничего
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк объявил о значительном снижении ставок по всем программам кредитования покупки жилья
В РУБРИКЕ
|Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900%
|Уоррен Баффетт снова заявил о бесполезности криптовалют
|Справочный курс гривны 25 февраля повышен на 3,3 коп до уровня 24,5277 грн/$1
|В Украине введены в обращение обновленные 200 гривен
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 25.02.20
|Остаток средств на корсчетах банков 25.02.20
Это интересно
|Sony Xperia 10 II: смартфон с экраном CinemaWide и процессором Snapdragon 665
|Sony представила флагманский Xperia 1 II с технологиями камер Sony Alpha
|Microsoft запретила создавать локальный аккаунт при установке Windows 10
|Представлен Volkswagen Caddy нового поколения
|У Peugeot появился новый пикап
|Google проверит, зачем приложения собирают геолокационные данные
|Американец признал вину в криптовалютном мошенничестве на $147 млн