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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 25.02.2020
10:38 25.02.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 25 февраля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укрстройинвестбанк
|24,3500
|Банк Сич
|24,5000
|Креди Агриколь
|24,3500
|Укрстройинвестбанк
|24,5000
|Банк инвестиций и сбережений
|24,3500
|Приватбанк
|24,5098
|Райффайзен Банк Аваль
|24,3309
|Банк инвестиций и сбережений
|24,5500
|Укргазбанк
|24,3000
|Ощадбанк
|24,5500
|Приватбанк
|24,3000
|Креди Агриколь
|24,5800
|Мисто Банк
|24,3000
|Райффайзен Банк Аваль
|24,5800
|Банк Сич
|24,3000
|Укргазбанк
|24,6000
|Украинский Капитал
|24,2000
|Украинский Капитал
|24,7000
|Ощадбанк
|24,1500
|Мисто Банк
|25,0000
|Проминвестбанк
|24,1000
|Проминвестбанк
|25,0000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укргазбанк
|26,3500
|Укрстройинвестбанк
|26,5000
|Креди Агриколь
|26,3500
|Банк Сич
|26,5500
|Банк инвестиций и сбережений
|26,3500
|Банк инвестиций и сбережений
|26,5500
|Банк Сич
|26,3000
|Райффайзен Банк Аваль
|26,5800
|Укрстройинвестбанк
|26,2500
|Приватбанк
|26,5957
|Приватбанк
|26,2500
|Ощадбанк
|26,6000
|Райффайзен Банк Аваль
|26,2467
|Креди Агриколь
|26,7000
|Украинский Капитал
|26,2000
|Укргазбанк
|26,7000
|Мисто Банк
|26,1500
|Мисто Банк
|26,9000
|Проминвестбанк
|26,1000
|Проминвестбанк
|27,0000
|Ощадбанк
|26,0000
|Украинский Капитал
|27,0000
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