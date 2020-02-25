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Банкиры рассказали, что сдерживает кредитование бизнеса
09:41 25.02.2020 |
Среди главных причин - высокая стоимость ресурсов и отсутствие качественных заемщиков.
К такому выводу пришли банкиры в ходе круглого стола «Станет ли 2020-й годом кредитования экономики?», организованного «Финансовым клубом».
«Кредитные ставки в 22-25% очень сдерживали развитие кредитования, такой уровень оставался неподъемным для бизнеса. НБУ существенно снизил учетную ставку, и это уже начало действовать: большинство банков снизили ставки по депозитам и приблизились к пересмотру ставок по кредитам», - рассказал заместитель председателя правления ПУМБ Артур Загородников.
«Банки начали удерживать более дорогой ресурс юрлиц и переориентировались на более высокомаржинальные продукты, такие как потребительское кредитование», - пояснил директор департамента корпоративного бизнеса банка «Пивденный» Александр Матюшенко.
Председатель правления банка «Альянс» Юлия Фролова считает, что снижение учетной ставки приведет к снижению стоимости ресурсов. Однако большие надежды банки возлагают на государственные программы, которые позволят бизнесу получать финансирование на еще более выгодных условиях.
Также Артур Загородников среди сдерживающих факторов называет вопрос рисков. «Это вопрос наличия обеспечения, платежеспособности и репутации клиентов. Кредиты предприятиям, которые были избавлены от дефолтов, росли в 2019 году на 3,5% в гривне и на 25% в инвалюте», - пояснил банкир.
«Наша проблема - качество заемщиков. В прошлом году 25% предприятий были убыточными. В тени в 2018 году было 47% экономики, тогда как банки уже давно работают «в белую». Поэтому вопрос надежного заемщика является актуальным», - добавил заместитель директора финансового департамента Укргазбанка Виктор Пастернак.
Такой же точки зрения придерживается и заместитель председателя правления Правэкс Банка Семен Бабаев. «Мы банк с иностранным капиталом, наши акционеры - крупная международная финансовая группа, поэтому мы кредитуем только компании с прозрачной деятельностью и прозрачными доходами», - уточнил банкир.
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