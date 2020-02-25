Объем торгов биткоин-фьючерсами на CME обвалился почти на $1 млрд за три дня

18 февраля объем торгов биткоин-фьючерсами на Чикагской товарной бирже (CME) составил $1,1 млрд. Заветную отметку в $1 млрд показатель перешагнул лишь третий раз в истории, но затем началось стремительное снижение, пишет Cointelegraph со ссылкой на данные аналитического сервиса skew.

На следующий день цена биткоина устремилась вниз, так и не закрыв гэп в районе $10 500. Уже 21 февраля объем на CME составил всего $118 млн - падение с недельного пика составило почти 90%.

В понедельник, 24 февраля, показатель восстановился до $444,3 млн. По данным Bitwise, на Bakkt тем временем проторговали только $16,9 млн.

Исторический рекорд на CME установили в мае прошлого года - тогда объем торгов достиг $1,3 млрд.



