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Цена на золото 25 февраля коррекционно падает более чем на 1,5% после роста из-за коронавируса
08:16 25.02.2020 |
Стоимость золота снижается во вторник утром более чем на 1,5% после десяти торговых сессий роста, наблюдавшихся на фоне опасений распространения китайского коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 26,85 доллара, или на 1,6%, до 1649,75 доллара за тройскую унцию. За время беспрерывного роста предыдущих сессий показатель вырос на 6,6%. Цена мартовского фьючерса на серебро уменьшается на 2,1%, до 18,48 доллара за унцию.
На сырьевых и фондовых рынках во вторник в целом наблюдается коррекционная динамика после усиления в понедельник опасений вокруг распространения коронавируса за пределами Китая. Обеспокоенность вызвала статистика заболеваемости из Южной Кореи, Италии и Ирана.
В Китае число зараженных коронавирусом достигло 77 658 человек, общее число скончавшихся - 2 663, число новых случаев заражения за сутки составило 508. В Южной Корее количество зараженных составило почти 900, в Италии показатель в понедельник достиг 229, в Иране - около 60. В Японии число заболевших выросло до 850, из них 691 человек - это пассажиры или члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогамы.
Золото традиционно является более надежным активом, спрос на который растет в случае усиления глобальных рисков.
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