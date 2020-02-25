Цена на золото 25 февраля коррекционно падает более чем на 1,5% после роста из-за коронавируса

Стоимость золота снижается во вторник утром более чем на 1,5% после десяти торговых сессий роста, наблюдавшихся на фоне опасений распространения китайского коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.48 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 26,85 доллара, или на 1,6%, до 1649,75 доллара за тройскую унцию. За время беспрерывного роста предыдущих сессий показатель вырос на 6,6%. Цена мартовского фьючерса на серебро уменьшается на 2,1%, до 18,48 доллара за унцию.

На сырьевых и фондовых рынках во вторник в целом наблюдается коррекционная динамика после усиления в понедельник опасений вокруг распространения коронавируса за пределами Китая. Обеспокоенность вызвала статистика заболеваемости из Южной Кореи, Италии и Ирана.

В Китае число зараженных коронавирусом достигло 77 658 человек, общее число скончавшихся - 2 663, число новых случаев заражения за сутки составило 508. В Южной Корее количество зараженных составило почти 900, в Италии показатель в понедельник достиг 229, в Иране - около 60. В Японии число заболевших выросло до 850, из них 691 человек - это пассажиры или члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогамы.

Золото традиционно является более надежным активом, спрос на который растет в случае усиления глобальных рисков.