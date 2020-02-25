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Курс доллара к иене корректируется 25 февраля после снижения до минимума за 1,5 года
07:49 25.02.2020 |
Доллар коррекционно дорожает к иене во вторник утром после резкого удешевления днем ранее из-за усиления на рынке безрисковых настроений, связанных с распространением коронавируса за пределами Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.32 EET курс доллара к иене увеличивается до 110,8 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 110,71 иены; накануне доллар снижался до минимума к иене с августа 2018 года. Курс евро к доллару в то же время поднимается до 1,0854 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0852 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,09%, до 99,27 пункта.
Опасения вокруг распространения коронавируса за пределами Китая, особенно в Южной Корее и Италии, в понедельник поддержали уход трейдеров от риска. Снижение курса доллара к иене достигало 1%, фондовые рынки упали по итогам торгов в среднем на 3-4% в США и Европе, а удешевлене нефти превышало 5%.
Иена традиционно считается более надежным активом, спрос на который растет в случае усиления глобальных рисков. Коронавирус, по мнению некоторых аналитиков, представляет большую угрозу для многих сфер экономики, таких как торговля, туризм и транспорт, и это может сдержать экономический рост в мире и негативно сказаться на многих других отраслях.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае достигло 77 658 человек. В Южной Корее количество зараженных составило почти 900, в Италии показатель в понедельник достиг 229. На Ближнем Востоке зарегистрированы случаи заболевания в Иране, Ираке, Кувейте, ОАЭ.
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