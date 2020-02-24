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Депозитные ставки для физлиц 24.02.20
19:58 24.02.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 24 февраля 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|11.80
|0.98
|0.36
|6 мес.
|12.45
|1.38
|0.69
|9 мес.
|12.64
|1.72
|0.84
|12 мес.
|12.56
|1.81
|0.98
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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