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Иена дорожает к доллару 24 февраля на росте спроса на надежные активы
13:24 24.02.2020 |
Курс иены растет к доллару на фоне панических распродаж на мировых фондовых рынках и увеличении спроса на надежные активы из-за распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.51 EET курс доллара к иене снижался до 111,31 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 111,57 иены. Курс евро к доллару опускался до 1,0819 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0843 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,29%, до 99,55 пункта.
Коронавирус продолжает распространяться по всему миру. Случаи заражения зафиксированы уже в 28 странах. Инвесторы опасаются, что эпидемия нанесет ущерб мировому экономическому росту, поэтому склонны к приобретению надежных активов.
При этом аналитики отмечают, что японская иена в данном случае не единственный безопасный актив. "Если вы ожидаете, что глобальный экономический рост будет снижаться из-за этого (коронавируса - ред.)... все же имеет смысл делать ставку на доллар", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Nordea Мортена Лунда (Morten Lund). Он отметил, что экономика США сильна, а доходность гособлигаций страны выше, чем у других развитых рынков.
Курс евро опускается к доллару, так как число случав заражения в еврозоне растет. Вспышка коронавируса зафиксирована в северных регионах Италии, в основном в Ломбардии и соседней области Венето. Общее число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 200 человек, четыре человека скончались.
"Я ожидаю, что курс евро к доллару продолжит снижаться в краткосрочной перспективе не только из-за случаев (заражения - ред.) в Италии, но и из-за того, что еврозона гораздо больше подвержена влиянию Китая, чем США", - прокомментировал Лунд.
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