Справочный курс гривны 24 февраля повышен на 4,42 коп до уровня 24,4947 грн/$1

|Показатель
|21.02.20
|24.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.4505
|24.4947
|0.18
Данные: НБУ
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12:38 24.02.2020 |
Национальный банк 21 февраля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 4,42 коп. до 24,4947 UAH/USD.
|Показатель
|21.02.20
|24.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.4505
|24.4947
|0.18
Данные: НБУ
|
|
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