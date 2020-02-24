Финансовые новости
- |
- 24.02.20
- |
- 16:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото дорожает 24 февраля более чем на 2% на новостях по коронавирусу
11:54 24.02.2020 |
Золото в понедельник дорожает более чем на 2%, обновляя максимумы с января 2013 года на новостях о распространении коронавируса, что несет угрозу мировой экономике, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.18 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 38,95 доллара, или на 2,65% - до 1687,05 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро поднималась на 1,25% - до 18,762 доллара за унцию.
Спрос на золото, которое традиционно считается надежным активом, растет на усилении глобальных рисков. Коронавирус продолжает распространяться по всему миру. Инвесторы опасаются, что эпидемия нанесет ущерб не только китайской, но и всей мировой экономике.
"Золото наконец-то приобрело ярко выраженную динамику. Плохие новости о коронавирусе могут способствовать росту цены на золото до 1700 долларов за унцию на фоне потока инвестиций в безопасные активы", - сказал агентству Рейтер аналитик Oanda Джеффри Хейли.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|За Зеленского на выборах президента готовы голосовать 40% украинцев, за «Слугу народа» 36% - опрос
ТОП-НОВОСТИ
|Ватный план Ткаченко: Зачем «слуги» хотят пересмотреть закон о языке
|Массовые ФСБ-аресты коллаборантов. Кто делит шкуру неубитого Пушилина
|Эффект Гончарука. Почему рейтинг Зе-власти просел вдвое
|Морской суд ООН частично поддержал Украину по иску против РФ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк объявил о значительном снижении ставок по всем программам кредитования покупки жилья
В РУБРИКЕ
|С начала года банки получили 6,6 млрд грн прибыли
|Иена дорожает к доллару 24 февраля на росте спроса на надежные активы
|Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже снизились после двухнедельного роста
|Справочный курс гривны 24 февраля повышен на 4,42 коп до уровня 24,4947 грн/$1
|Золото дорожает 24 февраля более чем на 2% на новостях по коронавирусу
|Биржи АТР 24 февраля закрылись в основном снижением на рисках вокруг эпидемии
Это интересно
|Twitter тестирует публичную модерацию записей с фейковыми новостями
|Концерн Jaguar Land Rover представил беспилотную платформу Project Vector
|Mercedes-Benz представил самую быструю версию GLE Coupe
|Американец отсудил 150 тысяч долларов за отказ выдать ему номер «Я Бог»
|Facebook обвиняют в неуплате налогов на 9 миллиардов долларов
|Bentley выпустила версию Continental GTС для «искушенных клиентов»
|Индустрия игр и приложений выросла на $150 млрд из-за коронавируса