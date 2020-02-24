Финансовые новости
- |
- 24.02.20
- |
- 19:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 21.02.20
11:36 24.02.2020 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|20.01
|12.2336
|21.01
|12.3000
|10.2224
|22.01
|12.2563
|10.2603
|23.01
|12.1433
|10.2771
|24.01
|12.1889
|12.51
|10.2680
|11.0946
|27.01
|12.1833
|10.2352
|28.01
|11.7538
|10.2762
|29.01
|12.1313
|10.3201
|30.01
|11.8417
|10.2662
|31.01
|8.7053
|11.0531
|03.02
|9.5014
|8.3878
|04.02
|9.5562
|8.0919
|05.02
|9.4714
|7.9995
|06.02
|9.6765
|8.1658
|07.02
|9.4556
|7.9587
|10.02
|9.8200
|8.0071
|11.02
|9.8444
|7.8367
|12.02
|9.9525
|9.6120
|13.02
|9.7000
|8.0200
|14.02
|9.5722
|17.02
|9.4900
|18.02
|9.5792
|8.1302
|19.02
|9.5254
|8.1670
|20.02
|9.4382
|8.0358
|21.02
|10.0188
|8.0867
Данные НБУ.Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ипотека-2020. Лучше мало, чем ничего
|За Зеленского на выборах президента готовы голосовать 40% украинцев, за «Слугу народа» 36% - опрос
|Ватный план Ткаченко: Зачем «слуги» хотят пересмотреть закон о языке
|Массовые ФСБ-аресты коллаборантов. Кто делит шкуру неубитого Пушилина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк объявил о значительном снижении ставок по всем программам кредитования покупки жилья
В РУБРИКЕ
|Ипотека-2020. Лучше мало, чем ничего
|С начала года банки получили 6,6 млрд грн прибыли
|Иена дорожает к доллару 24 февраля на росте спроса на надежные активы
|Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже снизились после двухнедельного роста
|Справочный курс гривны 24 февраля повышен на 4,42 коп до уровня 24,4947 грн/$1
|Золото дорожает 24 февраля более чем на 2% на новостях по коронавирусу
Это интересно
|У Peugeot появился новый пикап
|Google проверит, зачем приложения собирают геолокационные данные
|Американец признал вину в криптовалютном мошенничестве на $147 млн
|Twitter тестирует публичную модерацию записей с фейковыми новостями
|Концерн Jaguar Land Rover представил беспилотную платформу Project Vector
|Mercedes-Benz представил самую быструю версию GLE Coupe
|Американец отсудил 150 тысяч долларов за отказ выдать ему номер «Я Бог»