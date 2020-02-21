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Нацбанк выкупил на межбанке 125 миллионов долларов
19:21 21.02.2020 |
Интервенции Нацбанка по покупке валюты на межбанковском валютном рынке в течение 17-21 февраля составили 125 миллионов долларов.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
За этот период НБУ не продавал валюту - это свидетельствует о том, что предложение валюты превышало спрос на нее.
Всего с начала года Нацбанк купил на валютном рынке более 1 млрд долларов, а продал из резервов для сдерживания роста курса валют - 295 млн долларов. Резервы пополнили на 706 млн долларов.
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