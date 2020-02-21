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Банк Швеции начал тестировать собственную цифровую валюту
15:53 21.02.2020 |
Шведский центробанк совместно с консалтинговой фирмой Accenture объявил о начале тестирования электронной кроны. Об этом говорится на официальном сайте Банка Швеции.
В рамках пилота пользователи протестируют возможности хранения цифровой валюты в кошельке, пополнения счета и снятия средств через мобильное приложение. Они также смогут осуществлять платежи посредством смарт-часов и карт.
Проект продлится до конца февраля 2021 года и будет проходить на базе изолированной тестовой сети.
Как отмечает Bitcoinist, Швеция уже несколько лет лидирует среди стран, практически отказавшихся от использования наличных средств. Их доля составляет только 20% от всех торговых операций.
Напомним, впервые о планах Банка Швеции запустить собственную цифровую валюту стало известно еще в 2016 году. Они были связаны в первую очередь с резким сокращением объема находящихся в обращении наличных денег в стране.
Соглашение о партнерстве с Accenture регулятор заключил в конце прошлого года.
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