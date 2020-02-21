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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 21.02.20
10:57 21.02.2020 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 21 февраля 2020 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 01.03
|743785.12
|337106.71
|362341.56
|23733.30
|7208.96
|13394.59
|на 01.04
|757724.92
|337106.71
|367085.37
|25287.86
|7932.90
|20312.09
|на 02.05
|767898.46
|337088.49
|359126.90
|26787.75
|8570.32
|36325.00
|на 03.06
|777293.58
|337088.20
|362452.39
|25991.55
|9513.53
|42247.90
|на 01.07
|773255.30
|337088.20
|346990.33
|22957.65
|9006.00
|57213.12
|на 01.08
|803403.02
|337085.90
|344241.52
|26238.11
|9426.10
|86411.39
|на 02.09
|796142.97
|337065.23
|337102.62
|25433.41
|9428.79
|87112.92
|на 01.10
|818953.13
|337061.03
|348225.54
|26120.62
|10081.09
|97464.87
|на 01.11
|809771.79
|337061.03
|337032.22
|25969.84
|9867.99
|99840.72
|на 02.12
|806643.18
|337065.18
|328967.02
|26411.80
|9881.54
|104317.64
|на 03.01
|822748.92
|337065.18
|334268.02
|26016.43
|9619.48
|115779.81
|на 20.01
|818566.19
|337076.85
|325619.75
|24817.20
|9607.86
|121444.53
|на 21.01
|818858.53
|337076.85
|326621.32
|24105.65
|9637.68
|121417.03
|на 22.01
|818596.69
|337076.85
|326296.32
|24174.96
|9635.83
|121412.74
|на 23.01
|821816.21
|334576.85
|330547.28
|24331.20
|9684.15
|122676.73
|на 24.01
|822613.21
|334576.85
|330281.49
|24366.51
|9731.89
|123656.48
|на 27.01
|821783.28
|334576.85
|329269.35
|24366.47
|9696.13
|123874.47
|на 28.01
|822900.74
|334576.85
|330103.67
|24605.01
|9774.47
|123840.74
|на 29.01
|823401.03
|334576.85
|330537.20
|24629.79
|9806.79
|123850.40
|на 30.01
|824363.72
|332376.85
|333018.73
|24577.77
|9617.96
|124772.41
|на 31.01
|818223.17
|332376.85
|326950.46
|24628.46
|9288.62
|124978.78
|на 03.02
|818667.86
|332376.85
|327068.80
|24643.58
|9377.48
|125201.16
|на 04.02
|818887.78
|332376.85
|326933.71
|24780.54
|9393.18
|125403.50
|на 05.02
|817970.88
|332376.85
|326047.93
|24751.94
|9350.98
|125443.18
|на 06.02
|817697.97
|330176.85
|327338.82
|24841.09
|9353.41
|125987.80
|на 07.02
|816840.83
|330176.85
|325276.83
|24981.42
|9303.57
|127102.16
|на 10.02
|816654.33
|330176.85
|325085.50
|24986.27
|9306.24
|127099.47
|на 11.02
|816575.70
|330176.85
|324985.54
|25014.63
|9298.23
|127100.45
|на 12.02
|816174.42
|330176.85
|324570.98
|25039.51
|9289.20
|127097.89
|на 13.02
|808836.52
|328426.85
|320159.26
|24563.03
|8395.80
|127291.59
|на 14.02
|813646.10
|328426.85
|322516.90
|24948.12
|8832.57
|128921.66
|на 17.02
|813512.22
|328426.85
|322201.84
|25128.30
|8833.81
|128921.42
|на 18.02
|813507.54
|328426.85
|322017.36
|25120.31
|8898.25
|129044.78
|на 19.02
|813484.36
|328426.85
|321960.71
|25121.44
|8930.73
|129044.63
|на 20.02
|810786.91
|325526.85
|321975.87
|26056.44
|8644.08
|128583.66
|на 21.02
|810614.78
|325526.85
|321627.59
|26159.05
|8670.22
|128631.07
Данные: НБУОфициальный курс НБУ на 20 февраля - 24,4777 грн/$1.
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